  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin” Umut hakkı kesin hak değil hukuki bir imkandır Trump’tan Guthrie ailesine 'İdam' sözü: İçeride adalet, dışarıda sömürü! 8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı Türkiye yeni güne iki büyük operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var Uluslararası İstikrar Gücü ile Gazze'ye asker göndermeyi planlıyor Asker gönderecek ilk arap ülkesi Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı Son dakika: Futbol kulübüne el konuldu 17 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem 'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
Gündem

'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

Sağcılar hakkında yaptığı ahlaksız ithamlar nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Aysever' hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Tutuklu gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Aysever' hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Aysever, YouTube yayınında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü gazetesine verdiği röportajda kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” sözlerini

"Cumhuriyet’in ahlakını bozan, Menderes’ten bu yana gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur," sözleriyle yorumlamıştı.

SONRASINDA İYİCE SIVAMIŞTI

Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aysever, "Sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...)” diyerek de iyice sıvamıştı.

Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!
Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

Gündem

Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…
MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

Gündem

MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu…

Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu
Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Spor

Ronaldo’nun kapıyı açtığı kadın futbolcu Müslüman oldu

Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!
Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!

Gündem

Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23