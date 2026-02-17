'Sağcılar ahlaksızdır, sağcılık suçtur’ diyen Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
Sağcılar hakkında yaptığı ahlaksız ithamlar nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Aysever' hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
Aysever, YouTube yayınında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü gazetesine verdiği röportajda kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” sözlerini
"Cumhuriyet’in ahlakını bozan, Menderes’ten bu yana gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur," sözleriyle yorumlamıştı.
SONRASINDA İYİCE SIVAMIŞTI
Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aysever, "Sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...)” diyerek de iyice sıvamıştı.