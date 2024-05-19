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Gündem Son dakika! Reisi'nin helikopteriyle ilk irtibat kuruldu
Gündem

Son dakika! Reisi'nin helikopteriyle ilk irtibat kuruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-19 21:10:00 - 2024-05-19 22:23:24

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopter ile temas kurduklarını söyleyerek, “Birkaç kez helikopterdeki 2 kişi ile irtibat kurduk. Görünüşe göre ciddi bir kaza değil" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopter ile temas kurduklarını söyledi. Mensuri, “Birkaç kez helikopterdeki 2 kişi ile irtibat kurduk ve konuştuk. Görünüşe göre ciddi bir kaza değil. İki kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz. Umarım güzel haberler veririz” dedi.

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Yorumlar

Mert kaya

Musluman kardeşimiz İrana gecmis olsun..hep beraber birlik olup yıllardır.birlik olan hristiyanlara karsi galip gelmemiz umuduyla Tek başına kalırsan gazze olur birleşirse ab
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