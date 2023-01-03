Son dakika: Optimar araştırma başkanı Hilmi Daşdemir az önce açıkladı! İşte en son yapılan anket sonuçları

Optimar başkanı Hilmi Daşdemir Türkiye genelinde81 ilde nem yüz yüze hem de telefon ile yaptığı araştırma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir,

“Muhalefet partilerinin uyguladığı yanlış politikalar ve hükümetin EYT’lilere yönelik çalışmaları Ak Partide oy artışına neden oldu.” dedi.

Ak Parti’nin oy oranının % 39’dan %42’ye yükseldiğini kaydeden Daşdemir, Millet ittifakının adaylarının oy oranlarını da açıkladı.

Muhalefet adayları içerisinde,

Kemal Kılıçdaroğlu % 10.5 ile ikinci sırada

Mansur Yavaş % 8.4 ile üçüncü sırada

Selahattin Demirtaş % 5.5 ile dördüncü

Ekrem İmamoğlu % 4.8 ile beşinci sırada

ve Meral Akşener de % 4.6 da kaldı.

Daşdemir’e göre İBB’de teröristlerin işe alınması, Saraçhane mitingi gibi yaşananların İmamoğlu’nun olumsuz etkilediğini söyledi.