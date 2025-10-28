Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

İsrail ve Gazze arasındaki ateşkes bozuldu. Reuters'in duyurduğuna göre Netanyahu orduya Gazze'ye derhal saldırı başlatılması emri verdi.

Habere göre dün kendilerine teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Netanyahu, ateşkesi bozmak için bu durumu bahane olarak kullandı.

İsrail basını ise gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığını iddia etmişti.

Terör devletinin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdiği duyuruldu..

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a ve Gazze Şeridi’ne en az 3 hava saldırısı düzenlediğini yazdı. Filistin basını ise İsrail’in Şifa Hastanesi’nin yakınını hedef aldığını bildirdi.