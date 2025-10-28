  • İSTANBUL
Gündem Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı
Gündem

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

İngiliz haber ajansı Reuters, terör devletinin Başbakanı Netanyahu’nun orduya Gazze'ye derhal saldırı başlatılması emri verdiğini duyurdu.

İsrail ve Gazze arasındaki ateşkes bozuldu. Reuters'in duyurduğuna göre  Netanyahu orduya Gazze'ye derhal saldırı başlatılması emri verdi.

Habere göre dün kendilerine teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Netanyahu, ateşkesi bozmak için bu durumu bahane olarak kullandı.

İsrail basını ise gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığını iddia etmişti.

Terör devletinin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdiği duyuruldu..

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a ve Gazze Şeridi’ne en az 3 hava saldırısı düzenlediğini yazdı. Filistin basını ise İsrail’in Şifa Hastanesi’nin yakınını hedef aldığını bildirdi.

6
Yorumlar

İtrail halkına sesleniyorum katilin arkasında sizde yok olup gideceksiniz

Şeytanyahu ve katil çetesi ısrarla şanlı Türk ordusunun kabileyetlerini test etmek istiyor. Size Osmanlı'nın tokadı oluruz Yıldırım gibi fırtına gibi çakarız üzerinizde, bak Şeytanyahu ne sen nede çeten geberdiğinizi dahi anlamazsınız...

Xcbhfd

Yine mi kandırıldınız yoksa . Dostum turp la sarmaş dolaş dınız noldu . Esirleri verdiniz eliniz de koz da kalmadı. Yine şapa oturdunuz. Ama sorun değil önce sert bir kınama sonrada kandırıldık deyip işin içinden çıkma ihtimaliniz her zaman var. Tek yapmanız gereken biraz makarnayı arttırmak.
