Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapse mahkum edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025’te karar verildi.

Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

ERTELENEN DURUŞMA BAŞLADI

Nevzat Bahtiyar’ın Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Nisan’da görülen duruşmasında, Arif Güran’ın avukatları Berat Kocakaya ve Ezgi İpek redd hakim talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddihakim istemini 'yargılamayı uzatmaya yönelik' bularak reddetti.

Aile avukatları, reddihakim kararının reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyacaklarını beyan etti. Mahkeme heyeti, itirazın değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

NEVZAT BAHTİYAR HAKİM KARŞISINDA

Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda Narin’in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran’ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

Nevzat Bahtiyar, Narin Güran cinayetinde kastaen öldürmeye yardımdan suçlu bulunarak 17 yıl hapis cezası verildi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan baba Arif Güran, ''Bu toplumda birazcık vicdan varsa Narin Güran dosyası bitmemiştir. Bugün bu dosyada açık ve net bir şekilde toplumu nasıl kandırdıklarını hepimiz beraber gördük. Narin’in vebali bu toplumun üstündedir. Eğer bu toplum narinin dosyasına sahip çıkmıyorsa o toplumun utancıdır. Sizin evlatlarınız yok mu, çocuklarınız yok mu, sizler çocuklarınızın gözüne nasıl bakıyorsunuz. Bugün Narin Güran’ın vebali bu heyetin boynundadır, medyanın kandırıldığı insanların boynundadır. Vicdan sahiplerine sesleniyorum, Narin Güran dosyasına sahip çıkın. Hiçbir şey bitmemiştir, toplum Narin Güran dosyasını bilmeyerek yerin dibine soktu ama bugün Narin Güran dosyasını yeniden yargılama yeniden bu dosyanın açılması toplumun elindedir. Biz Allah’a havale etmişiz, hiç kimse Allah’tan büyük değil. Ben Narin için adalet istiyorum. Bugün mahkemede sadece benim talep ettiğim bir keşifti, bir keşif bu kadar mı zor. PSA araştırılsaydı o insanın ne kadar yalancı olduğunu herkes görecekti’’ dedi.