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Gündem Son dakika! MİT'in MOSSAD operasyonunda sıcak gelişme
Gündem

Son dakika! MİT'in MOSSAD operasyonunda sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-05 18:04:00 - 2024-01-05 18:35:46
Son dakika! MİT'in MOSSAD operasyonunda sıcak gelişme

Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen toplam 46 şüpheli belirlenmişti. Konuya ilişkin 34 şüpheli ise geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

26 şüpheliye tutuklama talebi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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