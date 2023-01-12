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Siyaset Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu açıklandı
Siyaset

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 22:01:00 - 2023-01-12 22:30:59
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı.

Akşener, Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ritim bozukluğu tespit edildi

Kalp çarpıntısı sebebi ile hastaneye kaldırılan Akşener'de ritim bozukluğu tespit edildi. Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Meral Akşener'in kan testi ve rutin kontrolleri yapıldıktan sonra yarın sabah taburcu edilmesi bekleniyor.

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