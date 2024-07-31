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Gündem Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama
Gündem

Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-31 08:32:00 -
Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürüldüğü saldırıyı kınadı ve birlik çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tahran'da kaldığı otelde suikaste uğrayarak şehit olan Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik saldırıya ilişkin, taziye mesajı yayımladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Heniyye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

FKÖ'den direniş  çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.
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İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi Heniyye suikastine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Filistin direnişinin ve Lübnan direnişinin büyük isimleri, tanıklıklarıyla veda etti. İsrail tarihinde ilk kez böyle bir direnişle karşı karşıya kalıyor. İsrail çöküşün eşiğinde. Bu suikast sadece Filistin direnişine ve özellikle Hamas'a yönelik değil, aynı zamanda İran'a da yöneliktir.'' ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye Tahran'da şehit oldu

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Heniyye ve korumalarından birinin öldürüldüğü ifade edildi.

Tahran'daki konutuna saldırı düzenlendiği ve olayın araştırıldığı açıklandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen suikastı Hamas hareketi de doğruladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, korkakça saldırının cezasız kalmayacağı belirtildi. "İsrail, Heniyye suikastıyla emellerine ulaşamayacak" denildi.

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Yorumlar

kardeş

Ne diyeyim sana.Ha........

Toshiba

Timsah göz yaşları döküyor Abbas. İşbirlikçisin Abbas.
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