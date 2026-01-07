  • İSTANBUL
Gündem

Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin operasyonuyla alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Türkiye’ye getirilmesi için bir teklif yapıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ABD merkezli medya organlarının ve yerli işbirlikçilerinin yaydığı “Maduro Türkiye’ye getirilecek” spekülasyonlarına son noktayı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Erdoğan, "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına, "Öyle bir şey yok" diye yanıt verdi.

Venezuela’da ABD’nin kalleş operasyonuyla başlayan sürecin ardından, dünya medyasında Türkiye’nin Maduro’ya sığınma hakkı teklif ettiği yönünde asılsız iddialar dolaşmaya başlamıştı. Washington ve bazı Batılı merkezler tarafından servis edilen bu kirli propaganda, Türkiye’yi uluslararası bir krizin parçası gibi göstermeyi hedefliyordu. Ancak bu sinsi plan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net duruşuna çarptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını vurguladı.

ALGI MERKEZLERİNİN OYUNU BOZULDU

Külliye koridorlarından sızdırılmaya çalışılan yalanlara karşı en üst perdeden verilen bu yanıt, Türkiye’nin dış politikadaki vakur duruşunu bir kez daha tescilledi. Trump yönetiminin Venezuela’daki işgal girişimini meşrulaştırmak ve dikkatleri başka yöne çekmek için kullandığı “Türkiye teklif sundu” argümanı, Erdoğan’ın net cevabıyla boşa çıktı.

"BİZLERE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun yankıları sürüyor... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ABD tarafından alıkonulduğu operasyondan günler önce "Türkiye'ye git" teklifi çok konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

ABD'Lİ SENATÖR DOĞRULAMIŞTI

ABD basınında yer alan iddia büyük ses getirirken, Senatör Lindsay Graham söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Trump ile aynı uçakta seyahat eden senatör "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerine yer vermişti.

TRUMP KAFASINI SALLAYARAK ONAYLADI

ABD'li Senatör Graham'ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump'ın Maduro iddiasını kafasını sallayarak doğruladığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

