Son dakika koduyla duyuruldu! Rusya’da uçakla bağlantı kesildi
Rusya’da dünya basınına son dakika düşen bir olay yaşandı. Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının tamamen kesildiği açıklandı.
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi. Uçakta kabin ekibiyle birlikte 28 kişinin olduğu belirtildi.
Bir benzer olay da Filipinler’de meydana gelmişti. Haftasonu Filipinlerde bir uçak düşmüş, 50 kişi ölmüştü.
Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.