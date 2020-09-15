Son dakika koduyla duyuruldu! Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
Doğu Akdeniz'de provokasyonlarını arttıran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi. Dünya basını Miçotakis'in sözlerini son dakika koduyla duyurdu.
Yaklaşık 1 aydır sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı'na demirlerken Yunanistan küstah girişimlerine devam etti.
Ege’deki adalara asker çıkarmasına rağmen, Türkiye’ye geri adım attıramayan Yunanistan bu sefer de ABD’den 24 adet F-35 almaya hazırlanıyor.
Doğu Akdeniz provokasyonu arttıran Yunanistan’dan yeni Türkiye açıklaması geldi.
Fransa’nın pohpohladığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile hemen ön görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız’’ dedi.
Oruç Reis açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini açıklamıştı.