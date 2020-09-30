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Dünya Son dakika koduyla duyurdular! Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrı
Dünya

Son dakika koduyla duyurdular! Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova'ya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:24:00 - 2020-09-30 19:28:21
Son dakika koduyla duyurdular! Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürüyor. Ermenistan’ın provokasyonları karşısında Azerbaycan ordusu geri adım atmadı.

Azerbaycan son saatlerde yaptığı saldırılarla Ermenistan’ın hava sistemlerini ve bir obüsünü yerle bir etti.

Saldırılar karşısında eli kolu bağlanan Ermenistan’dan peş peşe Rus silahlarını kullanacağız açıklamaları tekrar gündeme geldi. İran üzerinden de Ermenistan’a Rus mühimmatlarının gönderildiği iddia edildi.

Türkiye’nin tam desteğini alan Azerbaycan, provokasyonlar karşısında geri adım atmıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ordusuna çağrı yaparak saldırıları sonlandırmaları sonucunda çatışmaların biteceği şartını koştu.

Rusya’dan da son dakika açıklamaları geldi. Dağlık Karabağ’daki gerilime ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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