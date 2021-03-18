Son dakika koduyla duyurdular! Orta Doğu’da büyük saldırı, Bakana suikast düzenlendi

Dünyaya son dakika olarak duyurulan gelişmede Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Abdulnasır el-Vali’ye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Abdulnasır el-Vali, Aden merkezindeki el-Mamlah yolunu geçerken patlayıcı ile konvoyunu hedef alan suikast girişiminden sağ kurtuldu.

Yerel basına göre, Ortopedi Cerrahları Derneği’nin düzenlediği onur törenine katılmak üzere yola çıkan bakanın konvoyu geçtiği esnada bir patlama meydana geldi. Suikast girişiminde yaralanan olmazken güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Söz konusu saldırı, Aden’de son günlerde yaşanan bazı saldırıların ardından geldi.

Husi milisler, bu sabah da silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile bu sabah hükümet ve orduya ait bazı noktaları hedef aldı.

Abyan’daki saldırıda Yemenli 5 asker öldü

Yemen’in güneyindeki Abyan şehrinde bugün düzenlenen silahlı saldırıda Yemenli 5 asker öldürüldü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı DPA’ya yaptığı açıklamada, Abyan’ın doğusundaki Ahvar bölgesinde bir güvenlik noktasına kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu 5 askerin öldüğünü, 3’ünün de yaralandığını bildirdi.

Silahlı saldırganların kaçtığını belirten kaynak, şu ana kadar hiçbir tarafın saldırıyı üstlenmediğini de ifade etti.