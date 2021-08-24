Son dakika kodu ile duyurdular! Taliban lideriyle gizlice görüştü

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, CIA Direktörü William Joseph Burns'ün başkent Kabil'de Taliban liderlerinden Abdul Ghani Baradar (Abdulgani Birader) ile gizli bir görüşme yaptığını duyurdu.



Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un ABD'li kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra Biden yönetimi ile ilk temas pazartesi günü kuruldu.

CIA Direktörü William J. Burns, yüz yüze görüşmede Taliban'ın fiili lideri Abdul Ghani Baradar (Abdulgani Birader) ile pazartesi günü başkent Kabil'de gizli bir toplantı yaptı.

CIA ise konu ile alakalı yorum yapmaktan kaçındı.

Görüşmenin asıl konusunun, tahliyeler olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere ABD ve müttefiklerinin tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar sonlandırması gerekiyor.

Taliban ise, bu tarihin uzatılması teklifini kabul etmeyeceğini belirtmişti.