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Gündem Son dakika: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti
Gündem

Son dakika: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Son dakika: Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid" ve son olarak "Kızılcık Şerbeti" gibi pek çok başarılı televizyon yapımında rol almıştı.

Televizyon ekranlarında bir çok dizide rol alan ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini oynayan Ece İrtem, 35 yaşında evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki genç oyuncu, İstanbul'daki evinde sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, İrtem'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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