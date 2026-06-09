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Gündem Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!
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Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!

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Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 13.30'da TBMM'de CHP Grup Toplantısında konuşacağını duyurulmuştu. Özgür Özel destekçilerinin meclis grubunu işgal etmesi ve Meclis önünde saatlerce süren karmaşanın ardından Kılıçdaroğlu geri adım attı ve Meclis’e gitmekten vazgeçti. Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde konuşacağı öğrenildi.

Meclis grubunun Özgür Özel taraftarları tarafından geceden doldurulması ve TBMM önünde sayıları 4 bini geçen Özgür Özel destekçileri ile Kılıçdaroğlu yanlıları arasında yaşanan arbede CHP Genel Başkanı’na geri adım attırdı. Olayların büyümesini istemeyen Kılıçdaroğlu Meclis'e gelmeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısını CHP Genel Merkezinde yapacağını açıkladı ve destekçilerini saat 14.00'te CHP Genel Merkezine davet etti. 

Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı sağduyu çağrısını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."

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