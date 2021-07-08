Son dakika! İsveç'te uçak düştü
İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bildirildi.
İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Yargıtay’dan flaş karar: FETÖ'nün "Bolu çatı yapılanması" davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı
İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bildirildi.
İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23