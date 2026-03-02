İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü. İspanyol basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor karşısında da puan kaybı yaşamasının şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldığını belirtti. Ayrıca Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio’nun bir kez daha sahneye çıkarak takımını mağlubiyetten kurtardığı vurgulandı.