İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'

MARCA: "ASENSIO, FENERBAHÇE'NİN İKİ GOLÜNÜ HAZIRLADI" "Marco Asensio, Fenerbahçe'de iyi performansını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nde Antalyaspor ile oynadığı maçta 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı. Asensio, ligde 20 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti. Asensio, takımının en iyi oyuncusuydu ve takımının geri dönüşünde iki golün de mimarı oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın dört puan gerisinde kaldı."