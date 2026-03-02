  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü. İspanyol basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor karşısında da puan kaybı yaşamasının şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldığını belirtti. Ayrıca Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio’nun bir kez daha sahneye çıkarak takımını mağlubiyetten kurtardığı vurgulandı.

#1
Foto - İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'

İSPANYA'DA FENERBAHÇE ŞAŞKINLIĞI! "ASENSIO BİR KEZ DAHA YENİLGİYİ ÖNLEDİ" Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında attığı 2 golün de hazırlayıcısı olan Marco Asensio'yu manşetlere taşırken "Asensio bir kez daha yenilgiyi önledi." ifadeleri kullanıldı. İspanyol medyasındaki Marco Asensio yansımaları...

#2
Foto - İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'

AS: "ASENSIO SAYESİNDE GELEN BİR PUAN" "Asensio, takımının yenilgisini bir kez daha önledi, ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında uzaklaşmasını engelleyemedi. İki hafta içinde dört puan kaybeden takım, 54 puana ulaşan lider Galatasaray'ın dört puan gerisinde kaldı ve önemli bir avantajı kaçırdı."

#3
Foto - İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'

MUNDO DEPORTIVO: "ASENSIO, FENERBAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRDI" "Takımının iki golünde de başrol oynayan Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı 2-2 berabere kaldığı maçta, 2-0 gerideyken takımının yenilgisini önledi. İkinci üst üste alınan beraberlik, Fenerbahçe'yi birinci sıradan uzaklaştırdı. Fenerbahçe, Cumartesi günü Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın dört puan gerisinde kaldı."

#4
Foto - İspanya’da Fenerbahçe gündem oldu! Asensio manşetleri süsledi: 'Bir kez daha yenilgiyi önledi'

MARCA: "ASENSIO, FENERBAHÇE'NİN İKİ GOLÜNÜ HAZIRLADI" "Marco Asensio, Fenerbahçe'de iyi performansını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nde Antalyaspor ile oynadığı maçta 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı. Asensio, ligde 20 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti. Asensio, takımının en iyi oyuncusuydu ve takımının geri dönüşünde iki golün de mimarı oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın dört puan gerisinde kaldı."

