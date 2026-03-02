  • İSTANBUL
Yerli ve milli bir başarı daha Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası

Yerli ve milli bir başarı daha Pilot eğitiminde HAVELSAN imzası

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hem FNPT II MCC hem de FTD 2 sertifikaları aldı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü, bu seviyede üretilen ve sertifikalandırılan Türkiye'nin ilk platformu oldu.

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hem FNPT II MCC hem de FTD 2 sertifikaları aldı.

Simülatör, SunExpress’in Antalya Eğitim Merkezi’ne teslim edilerek havayolunun iç pilot eğitim altyapısını güçlendirdi. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte simülatör, merkez bünyesindeki Boeing 737NG pilot eğitim operasyonlarını desteklemeye hazır hale geldi.

Bu sertifikasyon, Türkiye’nin sivil havacılık eğitim endüstrisi için bir milat niteliği taşıyor. Simülatör, Türkiye'de üretilen ve sertifkasyonu tamamlanan ilk FTD (Flight Training Device/Uçuş Eğitim Cihazı) Seviye 2 simülatörü olma özelliği taşıyor. Bu ilk kurulumla birlikte HAVELSAN, popüler tam uçuş simülatörü çözümlerine FTD Seviye 2 platformunu da ekleyerek ürün portföyünü genişletti.

Bu cihazlar, tam uçuş simülatörleri kadar büyük ve hareketli olmasalar da kokpitin birebir aynısına sahip olan ve pilotların prosedür çalışmaları ile acil durum eğitimleri yaptığı yüksek teknolojili sistemler olarak görev yapıyor.

Simülatörde, HAVELSAN’ın özgün olarak geliştirdiği STARVIEW-B kolime görüntü sistemi de kullanılıyor. Bu sistem, pilotun gerçeklik hissini ve prosedürel doğruluğunu artırmak amacıyla yüksek sadakatli bir görsel sunum sağlıyor. Yerli mühendislik ürünü bir görüntü sisteminin entegrasyonu, Türkiye’nin ileri simülatör teknolojilerindeki yetkinliğini perçinlerken, HAVELSAN’ın bu alandaki hedeflerini destekliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin uçuş simülatörleri konusundaki iddiasını güçlendirmek için altyapı yatırımlarını artırdığı bir dönemde hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de ulaştığı seviyeyi tescil ettirdiğini söyledi.

FTD Seviye 2 sertifikasının bu yolda, Türkiye ve HAVELSAN için önemli bir başarıyı temsil ettiğini vurgulayan Nacar, bu proje süresince gösterdikleri güven ve işbirliği için SunExpress’e teşekkür etti.

Nacar, "Türkiye'nin milli hava platformları için simülatörler geliştirirken uluslararası havacılık sanayisinin lider oyuncularının hava araçları için de çözümler üretiyoruz. Boeing veri paketi ile sertifikalandırılmış bir Boeing 737NG FTD Seviye 2 cihazı sunmamız, bu alanda Türkiye'de ilklere imza atmamız, lider havayolu standartlarını karşılayan yüksek kaliteli ve uyumlu eğitim sistemleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmakta." dedi

