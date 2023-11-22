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Gündem Son Dakika… İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor."
Gündem

Son Dakika… İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor."

Yeniakit Publisher
2023-11-22 13:47:00 - 2023-11-22 14:11:08
Son Dakika… İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor."

İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor." açıklamasında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor." açıklamasında bulundu.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen sürece dair yeni açıklamalarda bulundu.

Cohen "Rehineleri alma süreci yarın yani Perşembe günü başlayacak" diye konuştu. Cohen sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağını ifade etti.

ANLAŞMANIN SAĞLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI
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İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Öte yandan Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bilgisini paylaştı.

Anlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük ateşkes süresince yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor

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