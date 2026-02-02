  • İSTANBUL
Son dakika! İran medyası duyurdu: ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak!
Dünya

Son dakika! İran medyası duyurdu: ABD ile görüşmeler Türkiye’de olacak!

Son dakika haberi... İran medyası, Dışişleri Bakanı Arakçi ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde görüşeceğini iddia etti. Tahran ve Washington arasındaki nükleer buzları eritmek için seçilen adres İstanbul olacak.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ABD ile doğrudan müzakere talimatı vermesinin ardından diplomasi trafiği hızlandı. İran medyası, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Türkiye’de bir araya geleceğini duyurdu.

İran’ın Fars Haber Ajansı, Tahran yönetiminin nükleer müzakereler ve bölgesel gerilimleri düşürmek amacıyla ABD ile "doğrudan görüşme" kararı aldığını bildirdi.

 İran Dini Lideri Hamaney’in onay verdiği bu kritik zirvenin, birkaç gün içinde Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Masanın bir tarafında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diğer tarafında ise Donald Trump’ın "güvenilir ismi" olarak bilinen Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alacak.

HAMANEY'DEN "YEŞİL IŞIK": NÜKLEER DİPLOMASİ YENİDEN BAŞLIYOR

İran medyası, Dışişleri Bakanı Arakçi ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde görüşeceğini iddia etti.

AFP'nin haberine göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İranlı yetkililere ABD ile nükleer görüşmeler yürütülmesi talimatı verdi.

Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Hamaney'in ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı. ABD ile görüşmelerin birkaç gün içinde Türkiye'de yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor..

