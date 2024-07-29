  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes adam olacak! İslam düşmanı CHP'li Deniz'e kötü haber

“Mücadelemiz asla sona ermeyecek!” Fenerbahçe'den TFF'ye sert gönderme

O tarikatlara dışarıdan sızma girişimleri var! Çok ama çok dikkatli olunmalı

Cihat Yaycı Paşa'dan CHP'nin içindeki 'Yunan'a şamöar

AK Partili eski vekilden şok ifşa: O cemaat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıkmak için hazırlık yapıyor

Ergin Ataman’ın oğlundan flaş sözler! Necati Ateş'e manidar cevap

Faşist Lale açtı ağzını: Türkiye NATO’dan atılmalıymış!

Ne petrol ne doğalgaz! Türkiye sınırsız enerji kaynağı için bombayı patlatmak üzere

DEM'de 'Pençe kilit' paniği! Teröristlere kalkan olmaya gittiler!

O gelişme, Ahmet Hakan'ı resmen çileden çıkardı: Bıktık artık şu bağnazlıktan
Gündem Son dakika! Hamas'tan İtalya'daki ateşkes görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Gündem

Son dakika! Hamas'tan İtalya'daki ateşkes görüşmesine ilişkin flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-29 18:10:00 -
Son dakika! Hamas'tan İtalya'daki ateşkes görüşmesine ilişkin flaş açıklama

Hamas, İtalya'da yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Arabulucuların aktardıklarından Netanyahu'nun bir anlaşmaya varmaktan kaçınma stratejisine geri döndüğü açıktır” dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'nin İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ele aldığı görüşme sonrası Hamas açıklama yaptı.

 

"İsrail tarafları oyalıyor"

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Roma'da arabulucular aracılığıyla yürütülen son tur görüşmelerin ardından ABD'nin ateşkes önerisine yeni koşullar ve talepler eklediğini belirterek, İsrail'in ateşkes önerisine verdiği yanıtın Netanyahu'nun anlaşmaya varmaktan kaçınmak için tarafları oyaladığını gösterdiğini söyledi.

Hamas, "Arabulucuların aktardıklarından Netanyahu'nun yeni koşullar ve talepler öne sürerek bir anlaşmaya varmaktan kaçınma stratejisine geri döndüğü açıktır" dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur
Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Gündem

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Savaş kapıda! İsrail vurmaya başladı! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!
Savaş kapıda! İsrail vurmaya başladı! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Gündem

Savaş kapıda! İsrail vurmaya başladı! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Olimpiyatlarda İsrail protestosu! Yarıştan çekildi
Olimpiyatlarda İsrail protestosu! Yarıştan çekildi

Gündem

Olimpiyatlarda İsrail protestosu! Yarıştan çekildi

Bahçeli'den İsrail'e gözdağı
Bahçeli'den İsrail'e gözdağı

Gündem

Bahçeli'den İsrail'e gözdağı

İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'
İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'

Dünya

İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'

Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Dünya

Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23