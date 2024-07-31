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Gündem Son dakika! Hamas lideri Heniyye şehit oldu
Gündem

Son dakika! Hamas lideri Heniyye şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-31 06:41:00 - 2024-07-31 06:47:01
Son dakika! Hamas lideri Heniyye şehit oldu

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Mücahid Hamas hareketi, Heniyye'nin şehit haberini doğruladı.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Hamas Heniyye'nin şehit haberini doğruladı

Hamas hareketi, İsmail Heniyye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.
Heniyye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

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