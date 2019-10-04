Son dakika haberi: Muğla'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?
Son dakika haberi: Muğla'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.04 Ekim 2019 Cuma 23:52
Son dakika haberi: Muğla'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Muğla Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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