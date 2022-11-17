Son dakika haberi: Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den art arda açıklamalar..

Tahıl koridoru anlaşması ne zaman bitiyor?

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından, Karadeniz Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılacağını duyurdu. Türkiye'nin Tahıl Anlaşmasındaki rolüde dünya basınında yankı buldu.

Kubrakov açıklamasında "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel sekreteri António Guterres küresel gıda krizi için bir önemli adım daha attı." ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Ukrayna Altyapı Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Karadeniz tahıl girişimini 120 gün uzatma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında Türkiye ve BM'nin garantör rolünün devam ettiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Sayın Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de tahıl anlaşmasının120 gün uzatılacağını belirterek, "Ukrayna, Erdoğan ve Guterres ile gıda krizine karşı kilit bir karar aldı. Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekliyoruz" dedi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya'nın dışişleri bakan yardımcısı TASS Haber ajansına yaptığı açıklamada,Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını durdurmayacağını söyledi ve Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı üzerindeki yaptırımların gevşetilmesinin anlaşmanın hayati bir parçası olduğunu vurguladı.

GUTERRES: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Zelenski’nin hemen ardından açıklama yaparak “Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli seyrini kolaylaştırmak, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmek için tüm tarafların anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Girişim, çok taraflı çözümler bulmada sağduyulu diplomasinin önemini gösteriyor” dedi.

Guterres açıklamasında ayrıca BM'nin, Rusya'dan gıda ve gübre ihracatı yapılmasının önündeki engelleri kaldırmakta kararlı olduğunu da vurguladı.

BİR AÇIKLAMA DA AB'DEN

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı konusundaki anlaşmadan dolayı tebrik ettiğini açıkladı.

Komisyon Başkanı von der Leyen açıklamasında “Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı RT Erdoğan'ı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı konusundaki anlaşmadan dolayı tebrik ediyorum. AB Dayanışma Yolları ile birlikte BM Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda kıtlığının önlenmesine ve Rusya'nın savaşına rağmen gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU İLE İMZALANMIŞTI

Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin 22 Temmuz'da anlaşma imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma dahilinde olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, endişelerinin giderilmemesi durumunda 19 Kasım'da sona erecek anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. BM, anlaşmanın yenilenmesi için çabalarını sürdürüyordu.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?



24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna gerginliği sonrasında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi sevkiyat yapamadı. Bu sorun beraberinde tahıl krizini ortaya çıkardı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşmadır. Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacı, Odesa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamaktır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI KAPSAMI - Tahıl koridoru anlaşması maddeleri

Tahıl koridoru anlaşması, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya'nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova'dan alınacak güvenlik garantileri kapsıyor. Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak. Bu süreçte, Rusya ateşkes uygulayacak ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak. Anlaşma, gıda koridorunu kullanan gemilerin kargolarının Türkiye tarafından oluşturulacak noktalarda Rusya'nın da katılımıyla denetlenmesini içeriyor.

Tahıl koridoru hangi ülkeler arasında?

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında.