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Medya Son dakika haber
Medya

Son dakika haber

Son dakika haber nedir? Son dakika haber özellikleri nedir? Son dakika haber nasıl yazılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:01:00 -
Son dakika haber

Son dakika haberleri, özel bir haber veya flaş haber olarak da bilinen, yayıncıların ayrıntılarını bildirmek için akytardıkları anlık yaşanan haberlerdir. Güncel haberler son dakika bilgilerinden sonra gelir. Son dakika haberin önceliği bulunur. Belirlenen güncel akışı kesilerek flaş Kabul edilen son dakika haberi aktarılır. 

Flaş son dakika haber, şu anda gelişmekte olan veya "son dakika" olayları ifade eder. Flaş haberler genellikle uçak kazası veya yangın gibi beklenmedik olaylara atıfta bulunur. 

Flaş haberleri nasıl yazılır?

Kısa açıklayıcı cümleler ve aktif bir ses kullanılır. Okuyucularınızın kim olduğunu bilerek haber onlara göre uyarlanır. Sansasyonelleştirmeden, doğrudan anlatılır.

Son dakika haberlerini işlemek için bazı hususlara dikkat etmek gerekir:

Doğruluğu hedefleyin.

Dinlemek ve rapor etmek için sosyal medyayı kullanın.

Anlatı geliştirmeyi anlamaya çalışın, onu sunmak için strateji oluşturun. 

Son dakika haber takibi 

Yeniakit.com.tr adresinden ekonomi, siyaset, güncel, eğitim, spor gibi tüm alanlarda gelişen son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.

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