Son dakika! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe
Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza birimleri, İstanbul ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla uyuşturucu şebekelerine ağır bir darbe vurdu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 945 milyon TL olduğu açıklandı.
Türkiye’nin sınırlarını zehir tacirlerine kapatan Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılına büyük bir operasyonel başarıyla girdi. Gelen istihbaratları titizlikle değerlendiren ekipler, İstanbul ve Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda iki ayrı sevkiyatı takibe aldı.
Risk analizi ve teknik takip sonucunda durdurulan araçlarda yapılan detaylı aramalarda, Türkiye’ye sokulmak istenen dev miktardaki uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun uyuşturucuyla mücadelede son dönemlerin en büyük başarılarından biri olduğu vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı'ndan aynı zamanda “Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Gürbulak’ta, 1 milyar 945 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı.” bilgisi verildi.
ZEHİR SEVKİYATINA GEÇİT YOK
İstanbul'un lojistik hatları ve doğu sınırının en kritik noktalarından biri olan Gürbulak’ta gerçekleştirilen yakalamalar, şebekelerin finansal gücüne de büyük bir balta vurdu. Piyasa değeri tam 1 milyar 945 milyon TL olarak hesaplanan zehir maddesinin ele geçirilmesiyle, binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sınır kapılarındaki denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.
