Son dakika Galatasaray transferleri! Galatasaray en son kimi transfer etti?

Son dakika transfer haberi: Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz transferleriyle kadrosuna güç katan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Arda Turan'la nikah tazeleyen Galatasaray transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Milliyet’in haberine göre, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ardından Gedson Fernandes transferinde de mutlu son çok yakın. Sarı Kırmızılı kulüp Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Gedson Fernandes'i kadrosuna katması bekleniyor. Galatasaray’dan istemeyerek ayrılan Mario Lemina yeniden listeye eklendi.

Galatasaray'ın, Lemina için teklif sunmadığı ama Southampton'a daha önce olduğu gibi 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verilecek. Öte yandan Sarı-kırmızılıların, geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah-beyazlı kulübün de bonservisini almak istediği Valentin Rosier için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bonservisi Sporting'te olan Fransız futbolcu Valentin Rosie için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ghezzal'dan sonra ezeli rakiplerinin bir başka yıldızına daha kancayı taktı.