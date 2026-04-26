SON DAKİKA
SON DAKİKA | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev derbinin VAR koltuğunda yer alacak hakem belli oldu.

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu randevunun VAR hakemini açıkladı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

Saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide Yasin Kol düdük çalacak.

