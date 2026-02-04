  • İSTANBUL
İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Ülkemizde 12 milyon kolesterol hastası varken yapılan bu araştırma sonuçları çok ama çok dikkat çekici bir bilgi olacak bizler için...

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Kolesterol yüksekliğinin beslenme tarzıyla yakından ilişkili olduğunu ifade eden uzmanlar iki besini tavsiye ediyor. İşte detaylar...

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Bilim dünyası, mutfaktaki iki temel besinin damar sağlığını korumadaki kritik rolünü kanıtlayan yeni verileri paylaştı. Günlük beslenme rutinine eklenen bu gıdalar, kötü kolesterol seviyelerini kısa sürede dengelemeyi başardı.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ederken, beslenme uzmanları ve biyokimyagerler "ilaçsız müdahale" yöntemlerine odaklandı.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Yapılan son klinik çalışmalar, yulaf ezmesi ve çiğ badem ikilisinin, kolesterol yönetiminde geleneksel diyetlerin çok ötesinde bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Bilim dünyası, mutfaktaki iki temel besinin damar tıkanıklığını önlemedeki kritik rolünü kanıtlayan yeni verileri paylaştı. Günlük beslenme rutinine dahil edilen bu iki gıda, LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyelerini kısa sürede dengede tutmayı başardı.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme epidemiyoloğu Dr. Eric Rimm, bu besinlerin sinerjik etkisine dikkat çekti.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Rimm, "Yulafın içerdiği çözünür lifler, kolesterolün kan dolaşımına karışmadan vücuttan atılmasını sağlayan bir sünger görevi üstlendi" sözleriyle sürecin mekanizmasını özetledi.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Beslenme biyokimyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. Penny Kris-Etherton, badem tüketiminin damar sağlığı üzerindeki etkilerini vurguladı.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Kris-Etherton, "Günde bir avuç badem tüketen bireylerde, damar duvarlarını koruyan HDL (iyi kolesterol) seviyelerinin korunduğu, buna karşın okside olmuş LDL seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi" şeklinde konuştu. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE GÖSTERDİ? Lif Etkisi: American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan meta-analiz sonuçlarına göre, yulafta bulunan beta-glukan maddesi, safra asitlerini bağlayarak karaciğerin kandan daha fazla LDL çekmesine olanak tanıdı.

Foto - İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Hücresel Onarım: Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, bademdeki bitkisel sterollerin ve doymamış yağ asitlerinin, damar içindeki inflamasyonu (yangıyı) oranında azalttığı saptandı. Bu iki besinin düzenli kullanımı, uzmanlar tarafından "doğal bir koruma kalkanı" olarak nitelendirildi. Özellikle işlenmiş şekerden uzak durularak desteklenen bu rutinin, kalp krizi riskini uzun vadede stabilize ettiği kaydedildi.

