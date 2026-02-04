İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor

Hücresel Onarım: Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, bademdeki bitkisel sterollerin ve doymamış yağ asitlerinin, damar içindeki inflamasyonu (yangıyı) oranında azalttığı saptandı. Bu iki besinin düzenli kullanımı, uzmanlar tarafından "doğal bir koruma kalkanı" olarak nitelendirildi. Özellikle işlenmiş şekerden uzak durularak desteklenen bu rutinin, kalp krizi riskini uzun vadede stabilize ettiği kaydedildi.