Taksi durağında film sahnesi gibi olay! “Dolu” cevabını alınca sinir krizi geçirdi!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında, dolu olduğu gerekçesiyle taksiye alınmayan bir sağlık çalışanı sinir krizi geçirerek camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluşurken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken, kadını görenler şaşkınlık yaşadı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi. Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı. Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

 

 

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.
Taksi durağı sorumlusu A.S. polise müracat ederek, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin lialık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu.

