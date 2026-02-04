  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la temasların sürdüğünü açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin anlaşma arayışında olduğunu belirterek, müzakerelerin aktif şekilde devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." dedi.

Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

ABD Başkanı, "(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

