Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı
ABD’de lisansı olmayan bir kişi, tek motorlu uçağı çalarak iki eyalet boyunca havada süzüldü ve günlerce izini kaybettirdi. Olayın ardından güvenlik birimleri alarma geçti, FBI devreye girdi ve hırsız pilotun ikinci bir uçakla girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Olay, adeta bir film sahnesini andırdı ve yetkililer uzun süre soruşturma yürüttü.
Filmleri aratmayan olay ABD’de kayıtlara geçti. Kaliforniya’da lisansı olmayan bir kişi iki uçağı çaldı.
Hırsız pilotun uçaklardan birini iki eyalet boyunca uçurduğu ortaya çıktı.
İLK UÇAK WASHİNGTON’DA KAYBOLDU
FBI, 3 Ocak’ta Washington eyaletindeki Auburn Municipal Havaalanı’ndan tek motorlu bir uçağın kaybolmasıyla durumdan haberdar oldu.
Yetkililer, uçağın uçuş sırasında takip sisteminin devre dışı bırakıldığını ve bu nedenle üç gün boyunca izlenemediğini açıkladı.
FBI DEVREYE GİRDİ
Takip edilemeyen bir uçağın oluşturduğu risk nedeniyle FBI Terörle Mücadele Ortak Görev Gücü harekete geçti. Tanıklar, uçağın Washington’daki Kelso kentine indiğini ve ardından yeniden havalandığını bildirdi.
UÇAK BİN MİL UZAKTA BULUNDU
6 Ocak’ta çalınan uçak, Kaliforniya’daki Corona Belediye Havaalanı’nda park halinde bulundu. Uçağın yaklaşık bin mil uzaklığa götürüldüğü belirlendi. Bunun ardından FBI, havaalanında gözetim başlattı.
İKİNCİ UÇAK GİRİŞİMİ SIRASINDA YAKALANDI
27 Ocak’ta Christian Estoque adlı kişi, farklı bir uçağı çalıştırmaya çalışırken FBI ajanları tarafından durduruldu. Yetkililer, bu sırada ikinci bir uçağın da çalınmak üzere olduğunu değerlendirdi ve şüpheli gözaltına alındı.
YARGI SÜRECİ BAŞLADI
Şüpheli, ilk uçağı izinsiz şekilde aldığını itiraf etti. Pilot lisansının bulunmadığı ve uçakların kayıtlarında adının yer almadığı kaydedildi. Los Angeles’taki federal savcılık tarafından yargılanan Estoque, kefaletle serbest bırakıldı.
FBI, olayla ilgili bilgi sahibi olanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.