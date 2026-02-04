  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı Google, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma böyle katkı vermiş! İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti! Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı 'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız' 4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 4 Şubat 2001: Mahmud Es’ad Coşan'ın vefatı (Akademisyen, Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi) Hamas açıkladı: Gazze’ye giren TIR sayısı söylenenin yarısından bile az! Her Dört Kanser Vakasından Biri Aslında Engellenebilir! Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!
Dünya Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı
Dünya

Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı

ABD’de lisansı olmayan bir kişi, tek motorlu uçağı çalarak iki eyalet boyunca havada süzüldü ve günlerce izini kaybettirdi. Olayın ardından güvenlik birimleri alarma geçti, FBI devreye girdi ve hırsız pilotun ikinci bir uçakla girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Olay, adeta bir film sahnesini andırdı ve yetkililer uzun süre soruşturma yürüttü.

Filmleri aratmayan olay ABD’de kayıtlara geçti. Kaliforniya’da lisansı olmayan bir kişi iki uçağı çaldı.

Hırsız pilotun uçaklardan birini iki eyalet boyunca uçurduğu ortaya çıktı.

İLK UÇAK WASHİNGTON’DA KAYBOLDU

FBI, 3 Ocak’ta Washington eyaletindeki Auburn Municipal Havaalanı’ndan tek motorlu bir uçağın kaybolmasıyla durumdan haberdar oldu.

Yetkililer, uçağın uçuş sırasında takip sisteminin devre dışı bırakıldığını ve bu nedenle üç gün boyunca izlenemediğini açıkladı.

 

FBI DEVREYE GİRDİ

Takip edilemeyen bir uçağın oluşturduğu risk nedeniyle FBI Terörle Mücadele Ortak Görev Gücü harekete geçti. Tanıklar, uçağın Washington’daki Kelso kentine indiğini ve ardından yeniden havalandığını bildirdi.

UÇAK BİN MİL UZAKTA BULUNDU

6 Ocak’ta çalınan uçak, Kaliforniya’daki Corona Belediye Havaalanı’nda park halinde bulundu. Uçağın yaklaşık bin mil uzaklığa götürüldüğü belirlendi. Bunun ardından FBI, havaalanında gözetim başlattı.

İKİNCİ UÇAK GİRİŞİMİ SIRASINDA YAKALANDI

27 Ocak’ta Christian Estoque adlı kişi, farklı bir uçağı çalıştırmaya çalışırken FBI ajanları tarafından durduruldu. Yetkililer, bu sırada ikinci bir uçağın da çalınmak üzere olduğunu değerlendirdi ve şüpheli gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Şüpheli, ilk uçağı izinsiz şekilde aldığını itiraf etti. Pilot lisansının bulunmadığı ve uçakların kayıtlarında adının yer almadığı kaydedildi. Los Angeles’taki federal savcılık tarafından yargılanan Estoque, kefaletle serbest bırakıldı.

FBI, olayla ilgili bilgi sahibi olanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yerel

İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar
Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Yerel

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23