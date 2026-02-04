Hamas açıkladı: Gazze’ye giren TIR sayısı söylenenin yarısından bile az!

Hamas, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü, bölgeye giren yardım TIR'larının açıklanan rakamın yarısında daha az olduğunu ifade etti

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının açıklanan rakamların çok altında olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklamada, Gazze'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret eden Kasım, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.

Mevcut çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini belirten Hamas sözcüsü, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ile sivil-askeri koordinasyon merkezinin Gazze'ye giren yardım TIR'larının sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, açıklanan rakamların yarısından bile azının bölgeye girebildiğini belirtti.

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü "sınırlı" geçişler başlamıştı. Ancak Mısır'daki insani yardım TIR'larının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği bildirilmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü’nün (COGAT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye her hafta 4 bin 200 insani yardım TIR'ının giriş yaptığı' belirtilmişti.