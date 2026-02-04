  • İSTANBUL
Yerel İzmirli sürücüler dikkat! Gaziemir ve Buca hattında yollar kapatılıyor
İzmirli sürücüler dikkat! Gaziemir ve Buca hattında yollar kapatılıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin can güvenliği için yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine titizlikle uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde kapsamlı bir aydınlatma direği değişimi ve sistem revizyonu operasyonu başlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu çalışması yapılıyor. Bu nedenle Gaziemir ve Buca Doğu kavşak kollarında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

 

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Rize istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları ve Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

