Son dakika: FED kritik faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği kritik faiz karınını açıkladı. Fed Politika Faizi'ni 25 baz puan artırılarak yüzde 4,75-5,00 aralığına çıkarttı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltildi
FED, enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış yapmış, Aralık ayında artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana, Şubat ayında ise 25 baz puana indirmişti.
Son artışla birlikte FED, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.