Son dakika... Emekliye ödenecek 3600 ek gösterge farkı belli oldu

3600 ek gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlar ikramiye farklarından yararlanabilecek.

İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek. Yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.

Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.

İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.