Son Haberler

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor

Gazze'de 8 aylik bebek soğuktan şehit oldu!

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik
Gündem Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi
Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi

Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 153 Mavi Masa’ya su kesintisinin ne zaman sona ereceğine ilişkin soru sorarken, “kesintilerin kar yağana dek süreceği” cevabının aldı.

Ankara’da 3 gündür farklı ilçelerde yaşanan su kesintisi ve basınç düşüklüğü, Başkentli vatandaşları yine zor durumda bıraktı.

Başkentlilerin su kesintisinin ne zaman sona ereceğine ilişkin sorusuna Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 153 Mavi Masa hattından, “kesintilerin kar yağana dek süreceği” cevabının verilmesi ise Ankaralıları isyan ettirdi.

Tepki gösterenler arasında bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini; “3 gündür su yok; açıklama: ‘Kar yağana kadar.’ Madem durum buydu, neden yıllardır tedbir almadınız? Neden altyapıyı güçlendirmediniz? Ankara, yıllardır süren ihmalkârlığın ve beceriksizliğin bedelini ödüyor” ifadeleriyle gösterdi.

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Yönetimi Yılmaz Özdil’e geçen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
