Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi
Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 153 Mavi Masa’ya su kesintisinin ne zaman sona ereceğine ilişkin soru sorarken, “kesintilerin kar yağana dek süreceği” cevabının aldı.
Ankara’da 3 gündür farklı ilçelerde yaşanan su kesintisi ve basınç düşüklüğü, Başkentli vatandaşları yine zor durumda bıraktı.
Başkentlilerin su kesintisinin ne zaman sona ereceğine ilişkin sorusuna Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 153 Mavi Masa hattından, “kesintilerin kar yağana dek süreceği” cevabının verilmesi ise Ankaralıları isyan ettirdi.
Tepki gösterenler arasında bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini; “3 gündür su yok; açıklama: ‘Kar yağana kadar.’ Madem durum buydu, neden yıllardır tedbir almadınız? Neden altyapıyı güçlendirmediniz? Ankara, yıllardır süren ihmalkârlığın ve beceriksizliğin bedelini ödüyor” ifadeleriyle gösterdi.
