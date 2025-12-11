DEM Parti heyeti Bahçeli’yi ziyaret edecek
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşecek.
Açıklama, DEM Parti'den geldi. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yarın TBMM'de Bahçeli'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Görüşme saat 14.00'te başlayacak.
Öte yandan heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da saat 11.00’da ziyaret edecek.