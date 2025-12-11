  • İSTANBUL
Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor

Gazze'de 8 aylik bebek soğuktan şehit oldu!

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik
Gündem

DEM Parti heyeti Bahçeli’yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşecek.

DEM Parti İmralı heyeti, yarın Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Açıklama, DEM Parti'den geldi. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yarın TBMM'de Bahçeli'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Öte yandan heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da saat 11.00’da ziyaret edecek.

Vay vay

DEM heyeti sayın Erdoğanı, sayın Bahceliyi, Barzaniyi,Öcalanı ziyaret etti, sırada papa var..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Gündem

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

Yönetimi Yılmaz Özdil’e geçen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
