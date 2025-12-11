  • İSTANBUL
DMM, CHP ile Halk TV’nin bir yalanını daha çürüttü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Halk TV başta bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan yabancı mühendislere Türk mühendislerin 3 katı ödendiği belirtilerek “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın, ortaya attığı 'yabancı mühendislere yönelik maaş tarifesi'nde yer alan kamuda çalışan Türk mühendislere 36 bin, yabancı mühendislere ise en az 104 bin lira verildiği, böylelikle yabancı mühendislere ayrıcalık tanındığı iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ücret kriteri düzenlemesinin, yabancı mühendisleri ayrıcalıklı kılmak için değil, yerli mühendislerin işgücü piyasasındaki konumunu korumak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemenin, yabancı işgücünün daha düşük maliyetle istihdam edilerek piyasada haksız rekabet oluşturmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

BURADA AMAÇ YERLİ MÜHENDİSİ KORUMAK

Açıklamada, ücret kriterinin Türk mühendislerin yabancılardan daha düşük maaş almasını hedeflemediği, aksine yabancı işgücünün düşük maliyetle yerli mühendislerin istihdamını ve ücret seviyelerini olumsuz etkilemesinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

DMM, söz konusu kriterin kaldırılması hâlinde işverenlerin maliyet avantajı nedeniyle yurtdışından mühendis teminine yönelebileceğini, bunun da yerli mühendislerin istihdamını zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Belirlenen ücret seviyesinin yabancı çalışanlara tanınmış bir ayrıcalık değil, yerli nitelikli işgücünü koruyan bir güvence niteliği taşıdığı kaydedilen açıklamada, "İstihdam piyasasında adil ve dengeli bir yapının sürdürülmesi için gerekli tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır" denildi.

 

 

