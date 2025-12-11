Lübnan’da GKRY Anlaşması Krizi: Meclis Onayı Olmadan İmzalandı, Anayasa Çiğnendi!
Lübnan’da hükümetin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması siyasi tartışmaları alevlendirdi. Emel Hareketi Milletvekili Ali Hasan Halil, anlaşmanın meclisten onay alınmadan imzalanarak açıkça anayasanın ihlal edildiğini açıkladı.
Meclis Başkanı Nebih Berri’nin liderliğindeki Emel Hareketi’nin önde gelen isimlerinden Halil, sosyal medya hesabından paylaştığı soru önergesinde Cumhurbaşkanı Joseph Avn hükümetini uyardı. Halil, Lübnan Anayasası’nın 52. maddesinin uluslararası anlaşmaların meclis tarafından onaylanması şartını içerdiğini hatırlatarak, “GKRY ile yapılan MEB Sınırlandırma Anlaşması hukuki zeminden yoksundur” ifadelerini kullandı.
Lübnan ile GKRY arasında 26 Kasım’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Avn, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ve Bayındırlık-Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini’nin katılımıyla duyurulmuştu.
Ancak anlaşma ülkede geniş bir kesimin tepkisini çekti. Siyasi partiler, hukukçular ve uzmanlar, “Parlamento devre dışı bırakıldı, yetki gaspı var” diyerek hükümeti sert şekilde eleştiriyor.