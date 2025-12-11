Nafakada yanlıştan dönülmeli! AK Parti feministlere boyun eğmiş oluyor

Akit TV'nin hem gündem belirleyen hem gündem olan programı Manşetleri Dili'nde bugün Türkiye'nin adeta kanayan yarası haline gelen süresiz nafaka zulmü masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklaması:

Burada ben merak ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin nafaka konusundaki görüşü nedir?

Sosyal devlet ilkesi gereği; bir erkekten alınacağına, asgari ücretle geçinen bir erkeği düşünelim.

Bir yıllık, 2 yıllık bir evlilik sonrasında eğer eski boşandığı eşine şu kadar nafaka ödeme zorunluluğu getiriliyorsa, bu nafakayı devlet eğer gerçekten eş muhtaç durumdaysa sosyal devlet ilkesi gereği eğer devlet ödemeyi teklif ediyorsa niye buna karşı çıkıyorlar?

Ama burada tabii muhafazakar partilerin riyakarlıklarını da görmüş oluyoruz.

AK Parti vazgeçerek burada feministlere boyun eğmiş oluyor.

Diğer taraftan ben Saadet Partisi'nin bu konudaki görüşünü merak ediyorum.

Bülent Kaya bu konuda ne düşünüyor? Necmettin Çalışkan, Saadet Partili vekil ne düşünüyor? Mahmut Arıkan ne düşünüyor? Bunları merak ediyoruz ama göremiyoruz.

Milli gazetede göremiyoruz. Veyahut da 'Nurcu kardeşlerimiz ne düşünüyor?' diyerekten baktığımız zaman tabii ki Nurcuların tamamını temsil etmiyor ama 'Yeni Asya gazetesi ne düşünüyor?' diye baktığımız zaman tek satır bir haber göremiyorsunuz.

'AK Parti yalakasısınız siz' diyenlere de kapak olsun

Gene kala kala Akit kalıyor. 'Feministlerin dediği oluyor' şeklinde başlıkla çıkıyor.

Efendim 'AK Parti yalakasısınız siz' diyenlere de kapak olsun.

AK Parti'nin de yaptığı yanlışı, geri adımları hiçbir çekince göstermeksizin biz manşetimize de taşıyoruz.

Evvelki manşetlerimizden de örnekleri sunuyoruz. Bu noktada doğru bildiğimiz hususları AK Parti eğer farklı düşünüyor veya aslında paralel düşünüyoruz ama şu an biz yapamıyoruz bu konjonktürde diyerekten vazgeçiyorsa onu da kendilerine hatırlatıyoruz.

Ama buradaki vebal sadece AK Parti'nin üzerindeki bir vebal değil. Saadet Partisi'nin de üzerinde.