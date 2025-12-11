  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kelle paça veya işkembe yerine tüketin! Tam bir şifa deposu... Adeta doğal bir ilaç

Kış aylarında sağlık için en çok tüketilen çorbalardan biri olan kelle paça veya işkembe yerine uzmanlar şifa deposu olan yeni bir çorba daha önerdi. Kelle paça veya işkembe yerine bu çorbayı için...bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan kelle paça ve işkembe, kış mevsiminin en çok tercih edilen yiyecekleri arasında yer aldı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte adeta doğal bir ilaç sofralardaki yerini aldı.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kelle paça veya işkembe çorbası çoğu zaman hastalıklardan korunak için tercih ediliyor. Özellikle kış aylarında tercih edilen kelle paça veya işkembe çorbası yoğun aroması nedeniyle herkese hitap etmeyebilir. Bu durumda uzmanlar, kelle paça veya işkembe çorbasına sağlıklı bir alternatif olarak balkabağı çorbasını öneriyor.

BALKABAĞI ÇORBASININ FAYDALARI


Balkabağı çorbası, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek olarak kış aylarında tercih edilebilecek mükemmel bir çorba alternatifi sunar. İşte balkabağı çorbasının sağlığımıza olan faydaları:

-Balkabağı, yüksek oranda A vitamini içerir. A vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı koruyan önemli bir besin maddesidir.

-Balkabağındaki beta-karoten, güçlü bir antioksidan olup, vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyarak, hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanma etkilerini azaltır.

-Balkabağı yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenler, kabızlık gibi sindirim problemlerini önlemeye yardımcı olur ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

-Balkabağı çorbası düşük kalorili bir alternatiftir, bu yüzden diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren bireyler için ideal bir seçenektir. Tok tutarak, öğün aralarını dengeler.

-Balkabağı, cilt sağlığını iyileştiren A vitamini ve antioksidanlar içerdiğinden, cildin genç ve canlı kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, sivilce ve diğer cilt problemlerinin azalmasına da katkıda bulunabilir.

Batman gibi birçok şehrimizde havaların soğumasıyla birlikte sakatat ürünlerine talep arttı.
Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan kelle paça ve işkembe, kış mevsiminin en çok tercih edilen yiyecekleri arasında yer aldı. Batman Elma Sokağı’nda yıllardır sakatatçılık yapan esnaflar, taleplerin geçmiş aylara göre iki hatta üç katına çıktığını belirtti. Esnaf “Havalar soğudukça kelle paça ve işkembe satışlarımız ciddi oranda artıyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğunluk daha fazla” dedi.

