Gündem

Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...

Faili meçhul cinayetlerin ve derin devlet operasyonlarının kilit ismi "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 1997 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan ve öldüğü iddia edilen Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini telefonla aradığını yazdı.

9 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen görüşmede, telefondaki kişi yaşadığını öne sürerek, geçmişteki operasyonlara ve sağlık durumuna dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan şahıs, uzun süre Azerbaycan’da kaldığını, şu anda ise Suriye’de, Türkiye sınırına yakın bir bölgede güvendiği bir ülkücü dostunun yanında saklandığını belirtti.

Telefondaki kişi, kimliğini doğrulamak isteyen Öztürk'ün soruları üzerine 1953 doğumlu olduğunu, sahte bir isimle karaciğer nakli geçirdiğini ve bu süreçte kendisine ünlü bir ismin yardımcı olduğunu iddia etti. Sağlık durumunun iyi olmadığını belirten şahıs, devletin şu an nerede olduğunu bildiğini de öne sürdü.

ÖCALAN’A SUİKAST OPERASYONU İHANETLE BİTTİ

Görüşmede Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran olaylara ilişkin itiraflarda bulunan şahıs, özellikle Abdullah Öcalan’a yönelik Şam’da planlanan bombalı suikast girişimi hakkında konuştu. Operasyon sırasında ihanete uğradıklarını iddia eden kişi, "Abdullah Öcalan’ı ortadan kaldırmamız mümkünken başarısız olduk. Bize yardımcı olan Suriyeli, aracı uzağa park edince bütün plan bozuldu" ifadelerini kullandı.

ERSEVER’İ BEN ÖLDÜRMEDİM

Ayrıca JİTEM’in kilit isimlerinden Binbaşı Cem Ersever’in öldürülmesiyle ilgili suçlamaları reddederek, "Benim öldürdüğüme ilişkin söylentiler tam anlamıyla Köroğlu efsanesi" dedi. Abdullah Çatlı ile aralarının bozuk olduğu iddialarını da yalanlayan şahıs, eski Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman’ın desteğini her zaman gördüğünü belirtti.

Telefondaki kişinin en dikkat çekici iddialarından biri de Türkiye sınırları içine yaptığı gizli ziyaretle ilgili oldu. Eski görünümünden eser kalmadığını düşünerek bir dönem Türkiye'ye geldiğini ve Konya'da yakalandığını anlatan şahıs, "Yukarıdan gelen emir üzerine serbest bırakıldım" diyerek devlet içindeki bazı mekanizmaların hala kendisini koruduğunu iddia etti.

Ayrıca 90'lı yıllardaki stratejilere değinerek, o dönemde Hizbullah’ın PKK'ye karşı saldırılarında devlet tarafından desteklendiğini ve bunun bir "başarı" olduğunu savundu.

EYMÜR: EMİNİM, ÖLDÜRÜLDÜ

Saygı Öztürk, yazısında, dönemin MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün "Yeşil öldürüldü" şeklindeki beyanlarını hatırlattı ancak Emniyet İstihbarat Dairesi'nin Yeşil'in yurtdışına çıktığı yönünde bilgilere sahip olduğunu vurguladı.

Öztürk, arayan kişinin gerçekten Mahmut Yıldırım olup olmadığının kesinleşmediğini ancak verdiği detayların düşündürücü olduğunu belirterek, "Yeşil acaba yaşadığını birilerine duyurmak mı istedi?" sorusunu gündeme taşıdı. Resmi kayıtlarda akıbeti hala belirsiz olan Mahmut Yıldırım hakkındaki bu gizemli telefon görüşmesi, "Yeşil yaşıyor mu?" sorusunu bir kez daha sordurttu.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Amerikaya köpeklik yapmayana selam olsun son 15 yılda faili meçhul cinayetler varmı yok yeşil yasıyormu yaşamıyorum önemli degil karanlık 90lı yılların bu memlekete gelmemesi yeşil vatanını sever

Ferhat

Sayugı efendi ortalığı karıştırmak için kaşıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
