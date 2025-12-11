  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Muhalefet partisi kazan kaldırdı! Yunanistan siyasetinde İsrail çatlağı

Yunanistan’daki muhalefet partilerinden Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na İsrail’in katılmasına tepki göstererek Yunanistan’ın yarışmadan çekilmesini talep etti.

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda, İspanya, Hollanda, Slovenya gibi Avrupa ülkeleri, İsrail'in katılımına protesto olarak 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekildiğini, (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis hükümetinin ise böyle bir karar almayı reddettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Hükümet Gazze'de soykırım yapan katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rejiminin stratejik müttefiki dogmasını bir an evvel terk etmeli." ifadesi yer aldı.

Filistin halkı ve bu halkın çektiklerine duyulan asgari saygının, Yunanistan'ın İsrail'in yarışmaya katılımının önünü açan Avrupa Yayın Birliği (EBU) kararından kendini ayrı tutmasını zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin de organizasyondan çekilmesi için çağrı yapıldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısını düzenlemişti.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Belçika devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

