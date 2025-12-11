  • İSTANBUL
Son Haberler

Nafakada yanlıştan dönülmeli! AK Parti feministlere boyun eğmiş oluyor

Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...

“Laiklik” kılıfıyla milli hafızamız budanıyor… Bir de Güney Kıbrıs’ın yaptığına bakın

Rusya'dan savaş tehdidi: Buna şimdiden hazırız

Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi

DEM heyeti Bahçeli’yi ziyaret edecek

Sadece Orta Doğu değil, bizi 'Altın Kıta'dan da atmak istiyorlar! ‘Türkiye her yerde’

‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Havada ölümle burun buruna: Paraşütçü 4.6 km yüksekte uçağa asılı kaldı

Putin'i dinç tutan beslenme sırrı dünyanın gündeminde! Ne yiyor, ne içiyor, yediklerini kim test ediyor?
Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi'nde ilk yenilgi geldi!
Spor

Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi'nde ilk yenilgi geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi’nde ilk yenilgi geldi!

UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Yunan temsilcisi AEK Atina karşısında 2-1’lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla turnuvadaki ilk yenilgisini alırken, tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ebrima Ceesay dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 78), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi (Domogoj Vida dk. 46), Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos (Marko Grujic dk. 83), Razvan Marin (James Penrice dk. 90+3), Aboubakary Koita (Niclas Eliasson dk. 85), Roberto Pereyra, Luka Jovic

Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Derek Kutesa

Teknik Direktör: Marco Nikolic

Goller: Moukoudi (dk. 4 k.k.) (Samsunspor), Marin (dk. 52), (Koita dk. 63) (AEK Atina)

Sarı kartlar: Satka (Samsunspor), Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina)

