Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi’nde ilk yenilgi geldi!
UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Yunan temsilcisi AEK Atina karşısında 2-1’lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla turnuvadaki ilk yenilgisini alırken, tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşandı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ebrima Ceesay dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 78), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi (Domogoj Vida dk. 46), Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos (Marko Grujic dk. 83), Razvan Marin (James Penrice dk. 90+3), Aboubakary Koita (Niclas Eliasson dk. 85), Roberto Pereyra, Luka Jovic
Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Derek Kutesa
Teknik Direktör: Marco Nikolic
Goller: Moukoudi (dk. 4 k.k.) (Samsunspor), Marin (dk. 52), (Koita dk. 63) (AEK Atina)
Sarı kartlar: Satka (Samsunspor), Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina)