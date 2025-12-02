  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Gündem

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla eski Milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de aralarında olduğu şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gökhan Gönül'ün havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  “BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine; Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Durduk yere 3 kişi öldü! Ehliyetsiz sürücü dehşeti
Durduk yere 3 kişi öldü! Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Gündem

Durduk yere 3 kişi öldü! Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Aile yılı müjdesi: En az 4 çocuğu olan aileler çekilişsiz kurasız ev sahibi olacak!
Aile yılı müjdesi: En az 4 çocuğu olan aileler çekilişsiz kurasız ev sahibi olacak!

Gündem

Aile yılı müjdesi: En az 4 çocuğu olan aileler çekilişsiz kurasız ev sahibi olacak!

CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı
CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı

Gündem

CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23