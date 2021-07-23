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Yaşam Son dakika depremleri | Deprem nerede ne zaman oldu?
Yaşam

Son dakika depremleri | Deprem nerede ne zaman oldu?

Deprem mi oldu? Vatandaşlar sık sık hangi şehirde kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede ne zaman oldu? Ege'de yine deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:52:00 -
Son dakika depremleri | Deprem nerede ne zaman oldu?

Deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Bu sebeple pek çok kişi son dakika depremlerini yakından araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Son dakika depremleri | Deprem nerede ne zaman oldu?

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

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