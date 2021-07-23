Deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Bu sebeple pek çok kişi son dakika depremlerini yakından araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Son dakika depremleri | Deprem nerede ne zaman oldu?

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.