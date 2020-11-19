Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
Deprem nerede oldu? Ülkemiz bir deprem ülkesi. Son dönemde bu gerçek daha acı şekilde hatırlanmaya başladı. Pek çok kişi deprem olup olmadığını, nerede deprem olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
Deprem ne zaman oldu? | Vatandaşlar sık sık deprem olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi bugün depremin nerede yaşandığını araştırıyor. İşte, son dakika depremleri.
Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
AFAD açıklamasına göre merkez üstü Elazığ Palu olan 3,1 şiddetinde bir deprem yaşandığını duyurdu. İşte, güncel deprem listesi