Deprem ne zaman oldu? | Vatandaşlar sık sık deprem olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi bugün depremin nerede yaşandığını araştırıyor. İşte, son dakika depremleri.

Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

AFAD açıklamasına göre merkez üstü Elazığ Palu olan 3,1 şiddetinde bir deprem yaşandığını duyurdu. İşte, güncel deprem listesi