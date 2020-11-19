  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
Gündem

Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Ülkemiz bir deprem ülkesi. Son dönemde bu gerçek daha acı şekilde hatırlanmaya başladı. Pek çok kişi deprem olup olmadığını, nerede deprem olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:13:00 -
Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

Deprem ne zaman oldu? | Vatandaşlar sık sık deprem olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi bugün depremin nerede yaşandığını araştırıyor. İşte, son dakika depremleri.

Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?

AFAD açıklamasına göre merkez üstü Elazığ Palu olan 3,1 şiddetinde bir deprem yaşandığını duyurdu. İşte, güncel deprem listesi

 

Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?
Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?

Gündem

Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu
Siyaset

Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu

Seçim sürecinde, AK Parti döneminde boş metrobüse binerek, “Metrobüslerdeki yoğunluk için sürpriz bir çalışmamız” var diyen CHP’li Ekrem İma..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle b..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay