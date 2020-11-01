İzmir son dakika depremleri | İzmir 30 Ekim Cuma günü 6,6 ile sallandı. Yaşanan deprem sebebiyle 17 bina yıkıldı. Enkaz çalışmaları 9 bina için tamamlandı. 8 binada ise çalışmalar sürüyor. Bölgede yaşayanlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Uzmanlar bu konuda net bir tarih verilmeyeceğini artçıların birkaç ay da bir yılda sürebileceğini belirtiyor. Bu sebeple vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması isteniyor. Peki, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem mi oldu? İzmir artçı sarsıntı

İzmirli vatandaşlar kaç artçı deprem yaşandığını, son deprem listelerini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göz attığımızda son birkaç saatte bile bir hayli artçı depremin yaşandığı gözleniyor. Yapılan açıklamada bölgede 812 artçı kaydedildi.